Schüler (10) geriet mit Fuß unter Reifen von Bus

In Schrittgeschwindigkeit lenkte der Einheimische gegen 13.40 Uhr bei einem routinemäßigen Schülertransport in Pfons seinen Omnibus zum Schulvorplatz der Neuen Mittelschule Matrei am Brenner. Kurz vor der Haltestelle stürmten die Schüler, trotz der deutlichen Handzeichen des Fahrers zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes, zum Bus. „Ein 10-jähriger Bub dürfte sich dem Bus zu weit genähert haben und geriet mit seinem rechten Vorderfuß unter den rechten Vorderreifen des Busses“, heißt es seitens der Polizei.