Kompliziertes Ticket | Fußfessel-Präsident

Jetzt ist es vollbracht, wird von den Schöpfern, vor allem Infrastrukturministerin Gewessler, bejubelt - und ist in gewisser Weise doch so kompliziert, wie wir es von den türkis-grünen Corona-Regeln längst gewohnt sein sollten: Das Klimaticket, vormals „1-2-3-Ticket“ für die Öffis in ganz Österreich gilt ab dem 26. Oktober. Auch dabei ist, wie schon am Mittwoch angekündigt, die Ostregion, die sich die längste Zeit quergelegt hatte. Wer jetzt schnell ist und 949 Euro investiert fährt ab dem Nationalfeiertag ein Jahr lang mit allen Öffis in Österreich, später kostet das Ticket für ganz Österreich 1095 Euro. Kompliziert wird es bei den Tickets für ein oder mehrere Bundesländer. In Wien kostet das Jahresticket weiter wie bisher 365 Euro, in Oberösterreich dagegen fast das Doppelte. Zusammengefasst wurden die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland - für 550 Euro. Um 915 Euro gibt´s Wien auch dazu. Kompliziert? Ja! Aber wenn man´s einmal hat, dann kann man sich ja ein Jahr lang daran gewöhnen. Wird interessant, ob nun wirklich, wie erhofft, ein Run auf diese Tickets ausbricht. Wobei es allen klar sein sollte: Das Ticket allein wird den öffentlichen Verkehr nicht markant stärken und die Umwelt entlasten. Dafür wird das Öffi-Angebot auch noch deutlich ausgebaut werden müssen.