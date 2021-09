Hausarzt ohne Nachfolge verschiebt seine Pension

Aufatmen in Leonding! In den letzten Tagen und Wochen waren viele, vor allem ältere Bürger in Sorge, weil Dr. Andreas Ferschner-Huber mit 1. Oktober den verdienten Ruhestand antreten wollte, und sie dann, wegen fehlender Nachfolge, ohne Hausarzt da gestanden wären. Doch der Mediziner ordiniert nun ein Jahr länger.