Lebensmitteleinkäufe normalisieren sich wieder

Käse, Fleisch und Gemüse vermehrt gekauft

Die heimischen Haushalte kauften im Halbjahr 2021 mehr Käse, Fleisch und Gemüse. Besonders gefragt waren Beerenobst (plus 13,4 Prozent), Milchmischgetränke (plus 12,9 Prozent), frische Fertiggerichte (plus 12,6 Prozent) und Kohlgemüse (plus 10,4 Prozent). Die Ausgaben für Bioprodukte nahmen um fast 17 Prozent zu.