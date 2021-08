Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Weitere Alternativen

Eine weitere Möglichkeit ist es, Lebensmittel, die man selbst nicht mehr verbraucht, zu sogenannten Foodsharing-Points zu bringen. Dort werden Gemüse und Co. etwa in Kühlschränken gesammelt und sind für andere zugänglich. In Zeiten von steigender Armut sind auch Einrichtungen wie die Pannonische Tafel eine gute Alternative, um Lebensmittel vor dem Müll zu bewahren. Carina Lampeter