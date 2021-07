Österreicher kaufen Lebensmittel nicht gern online

Zwar hat die Coronakrise das Lebensmittelzustellungsgeschäft in den heimischen Städten von einem niedrigen Niveau ausgehend angekurbelt, ein großer Wurf ist der Online-Handel mit Lebensmitteln in Österreich bisher aber nicht. 11 Prozent der österreichischen Befragten haben in den vergangenen drei Monaten in einem Online-Supermarkt eingekauft. In Deutschland waren es noch weniger (10 Prozent), in der Schweiz etwas mehr (15 Prozent).