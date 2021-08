Eltern fordern „Ampel“ bei Kinderlebensmitteln

Und so funktioniert es: Fünf Kategorien von A bis E, von grün bis rot, von gut bis ungünstig. Die Ampelfarben sollen es möglich machen, Produkte aus derselben Kategorie zu vergleichen und sich gegebenenfalls für das besser bewertete zu entscheiden. In sechs EU Staaten darf dieses Label freiwillig verwendet werden. Der Appell an die österreichische Regierung: An den Vorstoß anderer EU-Länder anzuschließen, damit sich so viele Unternehmen wie möglich für den „Nutri-Score“ entscheiden.