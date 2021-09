ORF will auch für Streaming Gebühren einheben

Die türkis-grüne Regierung dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk neue Geldquellen erschließen: Das Abrufen des Streamingangebots soll an die GIS-Registrierungspflicht gekoppelt werden - eine langjährige Forderung des ORF. Zuseher, die ORF-Angebote via Stream verfolgen, sollen dafür zahlen. Das soll Teil der Digitalnovelle sein, für die die Bundesregierung bald die Weichen stellen will.