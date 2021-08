Wie türkis wird der ORF, Herr Weißmann?

„Krone“: Im Boxen kennen Sie sich ja aus, wird Wrabetz seine Leute noch durchboxen?

Roland Weißmann: Es stimmt, dass ich Boxer bin. Ich trainiere dreimal pro Woche und freue mich immer, wenn ich in meinem Alter gegen viel jüngere Sparring-Partner noch mithalten kann. Was die Bestellungen betrifft, so wird es in nächster Zeit viele Ausschreibungen geben und ich freue mich auf die besten Bewerberinnen und Bewerber. Ich habe mit Alexander Wrabetz in den vergangenen zehn Jahren gut zusammengearbeitet, und so wird es auch in den kommenden Wochen und Monaten sein. Mit großem gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Mission: Wir wollen beide das Beste für das Unternehmen.