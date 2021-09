KPÖ und MFG: Wahlerfolge auch im Ausland Thema

Das Polit-Beben in Graz ist nicht nur in Österreich eingeschlagen wie eine Bombe, sondern hat auch über die Landesgrenzen hinaus Beachtung gefunden. Dass mit Spitzenkandidatin Elke Kahr (KPÖ) wohl schon bald eine Kommunistin die nächste Bürgermeisterin von Graz wird, veranlasste etwa die „Washington Post“ zu der Schlagzeile „Kommunistische Partei gewinnt Kommunalwahl in Graz“.