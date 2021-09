Land verknüpft Europark mit Baumax in Wals

Die Projektwerber sind komplett unabhängig voneinander, das Hörungsverfahren wurde bisher auch parallel geführt. Doch in der entscheidenden Phase will die Landesregierung nun die Frage nach einer Erweiterung des Europarks und die des ehemaligen Baumax-Gebäudes in Wals-Siezenheim verknüpfen. Beide Themen sollen in einer Verordnung abgehandelt werden.