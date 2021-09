Quereinsteiger-Pärchen züchtet im Almtal Alpakas

Als wir das erste Mal mit Alpakas spazierengingen, war es Liebe auf den ersten Blick!“, schwärmen Larissa und Wolfgang Wurm. Sie ist Bürokauffrau, er war in der Sozialbranche tätig. Die beiden verliebten sich in die kleinen Kamele so sehr, dass sie den Mut fanden, ihr Leben zu ändern. Seit kurzem betreiben sie im Almtalcamp eine kleine Alpakazucht. Als Quereinsteiger in der Tierhaltung planten sie ihren Weg dorthin sorgfältig: „Wir besuchten Spezialseminare bei einem Züchter“, erzählen sie.