Was Salzburg aus den Wahlen lernen kann

Lektion 9: Das Gefühl für die Themen der Zeit zu keinem Zeitpunkt übersehen. Gerade der überraschende Triumph der KPÖ in Graz zeigt, dass speziell Landeshauptmann- oder Bürgermeisterparteien, die es sich seit gefühlten Ewigkeiten gemütlich eingerichtet haben, die schwersten Probleme übersehen oder nicht sehen wollen. Ähnlich wie in der steirischen Hauptstadt hat auch die Stadt Salzburg ein dramatisches Problem mit leistbarem Wohnraum. Dazu kommt - ebenfalls vor allem in der Stadt Salzburg -, dass man sich den Bedürfnissen der jüngeren Generation nicht ausreichend widmet. Salzburgs KPÖ-Chef Kay-Michael Dankl, der zuletzt schon immer öfter die Themenführerschaft übernehmen konnte, verfolgt die Vorgänge in der Graz bereits mit großem Interesse.