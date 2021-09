Der Grazer Bürgermeister hat bereits gewählt

Seit 7 Uhr haben die Wahllokale in Graz geöffnet. Wahlberechtigt sind 223.512 Personen, 14 Parteien treten an. 9387 Bürger haben bereits den vorgezogenen Wahltag am Freitag genutzt und ihre Stimme abgegeben. Zusätzlich wurden 25.430 Wahlkarten ausgegeben, der Großteil war online beantragt worden. Die Wahllokale schließen um 16 Uhr. Gegen 17 Uhr gibt es eine Hochrechnung.