Aktivisten sind gegen den Ausbau der Drautalstraße

„Wir möchten in diesem offenen Brief vehement gegen den bahnparallelen und verkehrsbeschleunigenden Ausbau der B 100 von Greifenburg bis Dellach im Drautal protestieren!“, so die einleitenden Worte, die in einem gemeinsamen Schreiben mehrerer Umweltschutzorganisationen an Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber gerichtet wurden.