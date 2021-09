Ein Drehbuch wie bei einem Actionfilm

Was die Einschätzung der Geschäftslage in sechs Monaten betrifft, gingen 76 Prozent von einer gleichbleibenden Entwicklung aus, 17 Prozent rechnen gar mit steigenden Aufträgen. Trotz all dieser positiven Erwartungen bremsen die Arbeitgeber bei den Lohn- und Gehaltsverhandlungen - wie immer. Sie bezeichnen die Forderungen als „überzogen“ und „verantwortungslos“. Und letztlich, so die Argumentation der Arbeitgeber, würden derart hohe Lohnsprünge nur Arbeitsplätze gefährden. Sie verweisen zudem darauf, dass viele Unternehmen nach wie vor an den Folgen der Krise zu knabbern hätten, so sei etwa im Vorjahr die Produktion um immerhin elf Prozent eingebrochen. Zwar stimme es, dass derzeit die Auftragsbücher voll seien, allerdings stehe der Aufschwung nicht zuletzt aufgrund der Lieferengpässe und hohen Rohstoffpreise auf sehr wackeligen Beinen.