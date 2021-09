Konservative Titelverteidigung am Superwahltag

8. Noch beschwören die ÖVP in Graz und die CDU/CSU in Deutschland linke Mehrheiten bloß als Schreckszenario, um die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Doch nichts ist unmöglich. Bei den germanischen Nachbarn kämpft Die Linke - so etwas wie die Nachnachfolgepartei der Sozialistischen Einheitspartei in der DDR - bei den Wahlen um den Verbleib im Parlament. Sie könnte jedoch durchaus Zünglein an der Waage sein, wenn SPD und Grüne eine Minderheitsregierung bilden und jemand suchen, der diese stützt.