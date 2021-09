OÖ: Wahl des Jahres mit selbst ernannten Siegern

1. Eine Status-quo-Wahl ohne Wechsel bei Parteireihenfolge, Mehrheiten und Regierung ist weder gut noch schlecht. Der Begriff meint neutral, die Wähler würden so entscheiden, dass in der Landespolitik keine Umbrüche zu erwarten sind. In Oberösterreich freilich sind kaum Veränderungen zu erwarten, obwohl es große Stimmverschiebungen geben wird. Trotzdem erleben wir am Wahlabend vielleicht lauter selbst ernannte Sieger.