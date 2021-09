„Niemand will sich Kickl-Kurs unterwerfen“

Druck bringe in seinen Augen wenig, nur Kommunikation könne das Land durch die Krise bringen. Einen vierten Lockdown sieht der Landeshauptmann derzeit nicht in Sicht - trotz steigender Zahlen und verschärften Maßnahmen, wie etwa den Ausreisekontrollen im Bezirk Braunau: „Keiner will einen Lockdown. Mit all den Maßnahmen glaube ich, dass wir gut durch die Krise kommen.“ Zwei Faktoren seien hier entscheidend: die Impfung und die Belegung auf den Intensivstationen. Die Situation in den oberösterreichischen Krankenhäusern sei noch „in einem vertretbaren Ausmaß“.