KPÖ und Grüne: Linker Zwist vor der Grazer Wahl

Personalmangel, ausgebrannte Arbeitskräfte, zu wenige Ausbildungsplätze: Die Pflege-Misere ist nicht von der Hand zu weisen. Der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) zieht mit dem Thema nun in den Wahlkampf. Schützenhilfe bekommt er von Altenpfleger Wolfgang Schwab. „Wir wissen nicht, ob wir in ein bis zwei Monaten noch Dienste besetzen können. Die Situation wird ziemlich bald explodieren“, prophezeit er. Auf 160 Pflegekräfte, die alleine am Uni-Klinikum fehlen, kommen 216 Studenten, die im Herbst starten, sagt Krotzer. „Wir fahren mit 100 km/h gegen die Wand.“