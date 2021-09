Briefwähler könnten Grazer Wahl zum Krimi machen

25.430 Wahlkarten wurden für die Grazer Gemeinderatswahl am Sonntag beantragt - zwar weniger als erwartet, aber dennoch deutlich mehr als noch 2017 (13.626). Dazu kommen fast 10.000 Personen, die den vorgezogenen Wahltag genutzt haben. Das macht die Hochrechnung am Sonntag besonders schwierig, wichtige Entscheidungen könnten erst am Montag fallen.