116 Millionen Euro für leistbares Wohnen

Die Bauunternehmen bekommen wieder einiges zu tun: 116,1 Millionen Euro wurden vom Land Tirol für leistbares Wohnen freigegeben. Der Löwenanteil davon, nämlich 105,3 Millionen Euro, fließt dabei in den Neubau, wobei 82,9 Millionen € in den gemeinnützigen Neubau fließen. Die restlichen 10,8 Millionen € werden für Sanierungen bereitgestellt. „Gerade in schwierigeren Zeiten, wie wir sie derzeit durchleben, sollen möglichst viele Menschen von der Wohnbauförderung des Landes profitieren. Deshalb haben wir kürzlich ein weiteres Wohnbaupaket in der Höhe von 47 Millionen Euro geschnürt, das mit 1. August in Kraft getreten ist“, erklärt Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader. Mit dieser Unterstützung soll es für junge Menschen einfacher werden, sich das Wohnen leisten zu können.