Ulrichsberger tüfteln an Fischfilets aus Pilzen

Fühler nach Holland werden ausgestreckt

Außerdem strecken Thomas und Hermann Neuburger auch in puncto Kunden die Fühler immer weiter aus: So ist „Hermann“ nun auch auf dem Online-Marktplatz gurkerl.at zu finden. In Deutschland sind noch viele Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. In Holland laufen dafür nun die ersten Verkaufstests an.