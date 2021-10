Dyson V15 Detect: Da bleibt kein Staubkorn zurück

Was und wie viel davon?

Ebenfalls neu ist eine spezielle Staub-Anzeige. Sie zeigt in Echtzeit an, wie groß die eingesaugten Partikel sind und vor allem, wie viele es waren. Erfasst werden vier verschiedene Partikelgrößen: bis zehn Mikrometer (Allergene, Pollen), bis 60 Mikrometer (Staub, Hautschuppen), bis 180 Mikrometer (Hausstaubmilben, Sandkörner) und bis 500 Mikrometer (Zucker, Flöhe). So spannend dies anfangs vielleicht auch sein mag, uns war es am Ende des Tages relativ egal, was wir eingesaugt hatten - wichtig war nur, dass wir es eingesaugt hatten.