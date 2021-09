Catchen: Im Prater blühen wieder die Watschenbäume

„Mein Ziel ist es, das Catchen wieder populär in Wien zu machen, denn es war auch in den 70er- und 80er-Jahren ein Höhepunkt, auf den Wiener Heumarkt zu gehen und die Action im Ring live mitzuverfolgen. Mit neuen Gesichtern, fantastischer Athletik und Spannung präsentiere ich das Pratercatchen mit vollem Stolz und Herzblut“, erklärt Marcus Vetter, Präsident vom Verein „Wrestling in Wien“. Es soll daher keine Kampfveranstaltung sein, sondern ein Erlebnis für die ganze Familie. Das Konzept scheint aufzugehen, denn das Spektakel ist bereits restlos ausverkauft.