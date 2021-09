Fliegender Mikrochip ist kleiner als eine Ameise

Die fliegenden Mikrochips könnten in großer Menge von Drohnen oder Flugzeugen abgeworfen und so über ganze Landstriche verteilt werden, so der Plan der Ingenieure. Damit wären zum Beispiel groß angelegte Umweltüberwachungen möglich, bei denen die Chips Daten zur Feinstaubbelastung, Sonneneinstrahlung oder zum PH-Wert des Wassers in einem Gebiet sammeln könnten.