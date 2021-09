„Katzen-Sniper“ wird jetzt im Mühlviertel gesucht

Der hinterhältige Sniper-Anschlag auf den jungen Kater dürfte in der Nacht zum Sonntag passiert sein. Ein Unbekannter hatte mit einer Schusswaffe in einer Siedlung in Ulrichsberg auf die ein Jahr alte Samtpfote gefeuert und ihr linkes Bein schwer verletzt. Das Projektil durchschlug die Elle und zerfetzte Muskeln, Nerven und Sehnen.