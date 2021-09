Erstmals Blutkonserve per Drohne transportiert

Das Rote Kreuz hat am Mittwoch erstmals in Österreich eine Blutkonserve automatisch per Drohne ausliefern lassen. „Die Aktion ist symbolisch, der Flug von der Rotkreuzbezirksstelle Lilienfeld ins nahegelegene Landesklinikum dauerte nur wenige Minuten, aber sie zeigt, wie Drohnen in Zukunft das Helfen erleichtern können“, sprach die Organisation in einer Aussendung von einem Projekt, das „wegweisend“ sei.