Startschuss für den Herbst: Es wird hitzig

NEOS-Dringliche zu „chaotischem Pandemie-Management“

Fix ist: Am Dienstag wird es eine Dringliche Anfrage der NEOS an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geben. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger und Co. wollen vor allem wissen, warum es bei Corona zu wenig Datentransparenz gibt. „Die Regierung betreibt chaotisches Pandemie-Management.“