Betrunkene vergewaltigt: Sieben Jahre Haft

Vergewaltigung gefilmt

Zwei Klagenfurter Arbeitslose - der eine 16, der von den Eltern brav alles kriegt, „was ich halt brauche“, der andere 21 und seit jeher ohne Job - haben vor wenigen Monaten mit einer jüngeren Freundin Party gemacht. Am helllichten Tag neben der Sattnitz in Klagenfurt. Das Mädchen wurde dabei so betrunken, dass es sich nicht wehren konnte, als es zur Sache ging: Der erzwungene Geschlechtsverkehr wurde mit dem Handy gefilmt, das 13-jährige Opfer bewusstlos neben einem Radweg liegen gelassen.