Was Ex-Rektor Gimpl zu seiner „Absägung“ sagt

„Es war einfach eine Farce“, sagt Gimpl zum damals endlosen Bestellungsvorgang, bei dem der zweitgereihte, ÖVP-nähere Bewerber an ihm vorbeigedrückt wurde, wie sich aus dem Gutachten der Kommission, das der „Krone“ vorliegt, ergibt. „Man hat mich filetiert und tranchiert wie einen Fisch“, sagt der heute 55-Jährige, der in Hall in Tirol lebt und sich dort auf einen im nächsten Jahr frei werdenden Job in der Tiroler Bildungsdirektion bewerben möchte: „Und bin gespannt, mit welcher Begründung sie mich wieder fallen lassen.“