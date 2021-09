Schallenberg zu Migration: „Bin Überzeugungstäter“

Noch „einige Dutzend“ Österreicher in Afghanistan

Zur Lage in Afghanistan sagte Schallenberg, da sich dort noch „einige Dutzend“ Österreicher befinden. Diese versuche man, nachdem die Evakuierungsflüge eingestellt sind, nun auf dem Landweg aus dem Land zu bringen, sagte er. Dazu habe das Außenministerium Krisenteams, die durch das Verteidigungs- und das Innenministerium verstärkt seien, in Pakistans Hauptstadt Islamabad und der iranischen Hauptstadt Teheran. 217 Österreicher seien seit der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban aus dem Land am Hindukusch herausgeholt worden.