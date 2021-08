Schallenberg erteilt Aufnahme von Afghanen Absage

Was die Zukunft in Afghanistan angehe, so müssen man sich der Realität stellen „mit den Taliban vor Ort“. Dennoch werde man diese nach der Machtübernahme „an ihren Taten messen“, betonte der Außenminister. So habe man bereits einen Forderungskatalog erstellt, der erfüllt werden müsse, sollten die Gotteskrieger an gleichwertigem diplomatischem Austausch interessiert sein.