Und dann steht er plötzlich im Haus!

Der Wolf dringt immer weiter in unseren Lebensraum vor. Hat sich Meister Isegrim bis vor Kurzem noch mit unseren Almen begnügt, so wagt er sich nun sogar schon bis in unsere Gärten vor. Da müssten doch eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Bei allen, die auch nur einen Funken Hausverstand besitzen. Wenn sich die Wölfe nämlich nun schon so nahe zu den Menschen trauen wie unlängst in Schmirn, dann ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis sie in unseren Häusern stehen.