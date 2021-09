„Bordeaux war gestern, das Burgenland ist heute“

Der Weintourismus ist stark im Kommen. Weit mehr als zwei Millionen Nächtigungen in ganz Ostösterreich entfallen auf Genussurlauber, die sich in den heimatlichen Gefilden von Grüner Veltliner, Zweigelt & Co. besonders wohlfühlen. Auf 500 Millionen Euro wird der Gesamtumsatz geschätzt. Darauf setzt das Burgenland.