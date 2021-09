„Schmähstader“ Familienpolitiker

Was mich aber stört, ist, dass unsere Landespolitiker ständig davon reden, Tirol zum familienfreundlichsten Bundesland zu machen. Da gehört der Winter dazu. Und dann hört man vom zuständigen Familienlandesrat Anton Mattle von der ÖVP gar nichts. Gerade er hätte hier das Wort ergreifen müssen. So oder so. Aber seine Berater werden vielleicht noch nicht genau wissen, was er sagen soll.