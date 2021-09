Bereits 603 Schulklassen in Wien geschlossen

An manchen Schulen richtiges Test-Chaos

Neu bei der aktuellen Teststrategie ist der Einsatz der aussagekräftigeren PCR-Tests, die in Wien zweimal, in den anderen Bundesländern mindestens einmal pro Woche durchgeführt werden müssen. Doch hier hat es in den ersten Tagen in vielen Regionen Österreichs Probleme gegeben. „Zulieferung, Abholung, in den Laboren, bei den Rückmeldungen - das hat alles nicht besonders gut funktioniert“, beklagt der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger am Donnerstag gegenüber der APA. An manchen Standorten habe das durchaus für Chaos gesorgt.