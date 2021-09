Das Miteinander dominiert in Raxendorf

Umwelt- und Naturschutz

Während die Dorfgemeinschaften in Raxendorf für ein aktives Dorfleben sorgen, erfährt sich auch der Umwelt- und Naturschutz großer Beliebtheit in der Gemeinde. Das zeigt sich nicht zuletzt im großen Mitgliederzuwachs des Imkervereins. „Besonders stolz sind wir auch auf unseren Seniorenbund, der sehr aktiv ist und unter anderem zu monatlichen Naturvermittler-Wanderungen in der Region einlädt“, so Bürgermeister Höfinger.