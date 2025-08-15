Letzte Chance: Nominieren Sie Ihren Herzensmensch

Vorteilswelt
15.08.2025 12:00
Nutzen Sie noch die Gelegenheit, um Ihren ganz persönlichen Herzensmenschen zu nominieren! Gesucht sind Einzelpersonen, Vereine und Personen unter 25 Jahre. 

Es gibt sie, diese Menschen, die das Leben schöner machen. Die leise Gutes tun, ohne es an die große Glocke zu hängen. Die zuhören, wenn Worte fehlen, und lächeln, wenn das Herz schwer ist. Menschen, die für andere da sind – einfach, weil es richtig ist.

Viele Briefe und E-Mails erreichen uns täglich 
„Ich möchte, nein, ich muss mich an der Wahl zum Herzensmenschen beteiligen“, schreibt ein „Krone“-Leser, der sich mit liebevollen Worten bei ganz besonderen Menschen bedanken möchte. Täglich erreichen uns Nominierungen von Personen, die das Leben ihrer Liebsten vereinfachen und bereichern.

„Du bist für uns alle so ein besonderer Schatz. Wir lieben Dich und danke, dass Du immer da bist für uns alle. Deine Mami und Dein Papa.“ Auch Kinder und Jugendliche werden von ihren Eltern oder Freunden nominiert, weil sie sich unermüdlich sozial engagieren oder beispielsweise für die Natur einstehen.

Endlich: Die „Krone“-Herzensmenschaktion ist zurück! Wir suchen wieder Kärntner mit ganz viel ...
Nominierungsstart
„Kärntner Krone“ sucht: Wer ist Ihr Herzensmensch?
01.07.2025

Nominieren Sie noch!
Und genau solche Personen suchen wir: Ganz egal ob Einzelperson, Verein oder junge Menschen unter 25 – wir wollen sie in den Mittelpunkt rücken und für ihr Engagement auszeichnen. Nutzen Sie noch die Gelegenheit und schreiben sie uns an: kaerntner@kronenzeitung.at, per Brief an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt oder online: krone.at/herzensmenschknt.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
