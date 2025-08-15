Letzte Chance: Nominieren Sie Ihren Herzensmensch

Nutzen Sie noch die Gelegenheit, um Ihren ganz persönlichen Herzensmenschen zu nominieren! Gesucht sind Einzelpersonen, Vereine und Personen unter 25 Jahre.
Es gibt sie, diese Menschen, die das Leben schöner machen. Die leise Gutes tun, ohne es an die große Glocke zu hängen. Die zuhören, wenn Worte fehlen, und lächeln, wenn das Herz schwer ist. Menschen, die für andere da sind – einfach, weil es richtig ist.
Viele Briefe und E-Mails erreichen uns täglich
„Ich möchte, nein, ich muss mich an der Wahl zum Herzensmenschen beteiligen“, schreibt ein „Krone“-Leser, der sich mit liebevollen Worten bei ganz besonderen Menschen bedanken möchte. Täglich erreichen uns Nominierungen von Personen, die das Leben ihrer Liebsten vereinfachen und bereichern.
„Du bist für uns alle so ein besonderer Schatz. Wir lieben Dich und danke, dass Du immer da bist für uns alle. Deine Mami und Dein Papa.“ Auch Kinder und Jugendliche werden von ihren Eltern oder Freunden nominiert, weil sie sich unermüdlich sozial engagieren oder beispielsweise für die Natur einstehen.
Nominieren Sie noch!
Und genau solche Personen suchen wir: Ganz egal ob Einzelperson, Verein oder junge Menschen unter 25 – wir wollen sie in den Mittelpunkt rücken und für ihr Engagement auszeichnen. Nutzen Sie noch die Gelegenheit und schreiben sie uns an: kaerntner@kronenzeitung.at, per Brief an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt oder online: krone.at/herzensmenschknt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.