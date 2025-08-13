Vorteilswelt
„Krone“-Aktion

Wo echte Herzensmenschen gemeinsam feiern

Niederösterreich Wetter
13.08.2025 12:00
Viehdorf vor dem Vorhang: Bürgermeister Markus Burgstaller mit Freiwilligen und Landeshauptfrau ...
Viehdorf vor dem Vorhang: Bürgermeister Markus Burgstaller mit Freiwilligen und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die die „Krone“-Aktion von Beginn an unterstützt.(Bild: NLK/Khittl)

Wer hilft, der soll auch einmal ein Fest genießen können: Die Aktion „Krone Herzensmensch“ macht das in Viehdorf im Mostviertel am Sonntag möglich.

0 Kommentare

Sie machen Niederösterreich lebenswert: Freiwillige, die als Einzelpersonen oder in Vereinen, Außergewöhnliches leisten. Die Kronen Zeitung sucht, unterstützt vom Freiwilligencenter Niederösterreich, derzeit wieder nach „Herzensmenschen“.

Es ist Zeit, „Danke“ zu sagen
Wenn Sie Ihren engagierten Nachbarn, Ihre beherzte Bekannte nennen wollen: Infos zur Nominierung finden Sie am Ende des Artikels. Auch Vereine können jederzeit genannt werden. Eine Jury erstellt dann eine Liste mit zehn Vereinen, die ins Finale kommen. Danach küren die „Krone“-Leserfamilie und alle Interessierten mittels Voting den Sieger.

Großes Herzensmensch-Fest in Viehdorf
Strahlende Sieger sind bereits die Pfötchenhilfe Mistelbach, viele Einzelpersonen und die Gemeinde Viehdorf. Viehdorf gewann im vergangenen Jahr die Wertung „vereinsfreundlichste Gemeinde“, weil es besonders viel aktive Gruppen beheimatet und diese von der Gemeinderegierung tatkräftig unterstützt werden. Natürlich gab es dann auch beim spannenden Voting die meisten Klicks. Diesen Sonntag, 17. August, geht ab 9.30 Uhr ebendort das große „Krone-Herzensmensch“-Sommerfest über die Bühne. Musikalisch gestalten den Tag Natalie Holzner, die Viehdorfer Tanzlmusi und „Die Tschechen“.

Natalie Holzner steht am Sonntag ab 11.15 Uhr auf der Bühne in Viehdorf.
Natalie Holzner steht am Sonntag ab 11.15 Uhr auf der Bühne in Viehdorf.(Bild: @Nadja Fuchs)

Bis 29. August kann noch nominiert werden! Für alle, denen es elektronisch zu kompliziert ist, gibt es heuer erstmals auch eine Info-Telefonnummer!

Info-Hotline: 0810 00 10 92. Nominierungen bis 29. August: https://www.krone.at/herzensmenschnoe

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Niederösterreich Wetter
Das Wetter
Heute viel Sonenschein
Das Wetter
Heute viel Sonnenschein
NÖ Wetter
Heute etwas weniger heiß
NÖ Wetter
Heute viel Sonne und Hitze
