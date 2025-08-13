Wo echte Herzensmenschen gemeinsam feiern

Wer hilft, der soll auch einmal ein Fest genießen können: Die Aktion „Krone Herzensmensch“ macht das in Viehdorf im Mostviertel am Sonntag möglich.
Sie machen Niederösterreich lebenswert: Freiwillige, die als Einzelpersonen oder in Vereinen, Außergewöhnliches leisten. Die Kronen Zeitung sucht, unterstützt vom Freiwilligencenter Niederösterreich, derzeit wieder nach „Herzensmenschen“.
Es ist Zeit, „Danke“ zu sagen
Wenn Sie Ihren engagierten Nachbarn, Ihre beherzte Bekannte nennen wollen: Infos zur Nominierung finden Sie am Ende des Artikels. Auch Vereine können jederzeit genannt werden. Eine Jury erstellt dann eine Liste mit zehn Vereinen, die ins Finale kommen. Danach küren die „Krone“-Leserfamilie und alle Interessierten mittels Voting den Sieger.
Großes Herzensmensch-Fest in Viehdorf
Strahlende Sieger sind bereits die Pfötchenhilfe Mistelbach, viele Einzelpersonen und die Gemeinde Viehdorf. Viehdorf gewann im vergangenen Jahr die Wertung „vereinsfreundlichste Gemeinde“, weil es besonders viel aktive Gruppen beheimatet und diese von der Gemeinderegierung tatkräftig unterstützt werden. Natürlich gab es dann auch beim spannenden Voting die meisten Klicks. Diesen Sonntag, 17. August, geht ab 9.30 Uhr ebendort das große „Krone-Herzensmensch“-Sommerfest über die Bühne. Musikalisch gestalten den Tag Natalie Holzner, die Viehdorfer Tanzlmusi und „Die Tschechen“.
Bis 29. August kann noch nominiert werden! Für alle, denen es elektronisch zu kompliziert ist, gibt es heuer erstmals auch eine Info-Telefonnummer!
Info-Hotline: 0810 00 10 92. Nominierungen bis 29. August: https://www.krone.at/herzensmenschnoe
