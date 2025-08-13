Wo echte Herzensmenschen gemeinsam feiern

Großes Herzensmensch-Fest in Viehdorf

Strahlende Sieger sind bereits die Pfötchenhilfe Mistelbach, viele Einzelpersonen und die Gemeinde Viehdorf. Viehdorf gewann im vergangenen Jahr die Wertung „vereinsfreundlichste Gemeinde“, weil es besonders viel aktive Gruppen beheimatet und diese von der Gemeinderegierung tatkräftig unterstützt werden. Natürlich gab es dann auch beim spannenden Voting die meisten Klicks. Diesen Sonntag, 17. August, geht ab 9.30 Uhr ebendort das große „Krone-Herzensmensch“-Sommerfest über die Bühne. Musikalisch gestalten den Tag Natalie Holzner, die Viehdorfer Tanzlmusi und „Die Tschechen“.