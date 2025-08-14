Gute Seele hilft beim Einkaufen und bei Behörden

Papa erlitt Schlaganfall

Die gebürtige Rumänin lebt seit ihrem 12. Lebensjahr in Österreich und ist die gute Seele der Donau Lodge und des Babenbergerhofs in Ybbs.Denn nicht nur, dass sie neben dem Beruf ihren Vater nach einem Schlaganfall pflegt, ist die sympathische Annamaria stets für alle da und hilft jeden und überall.

Helfen mit fünf Fremdsprachen

Unter anderem bäckt sie sehr gerne Torten auch für Freunde zu jeglichem Anlass! . Ein echter „Herzensmensch“. Sie ist außerdem immer da, wenn es ums Helfen beim Einkaufen geht – oder fungiert auch als Dolmetscherin bei Behördenwegen für ihre Kollegenschaft und Nachbarn, denn die junge Frau beherrscht insgesamt fünf (!) Fremdsprachen perfekt. Ein echter „Herzensmensch“ also!