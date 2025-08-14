Vorteilswelt
„Herzensmensch“-Aktion

Gute Seele hilft beim Einkaufen und bei Behörden

Niederösterreich
14.08.2025 11:00
Im Rahmen der „Herzensmenschaktion" sagen wir guten Seelen gemeinsam „Danke". Annamaria Dumbrava ...
Im Rahmen der „Herzensmenschaktion“ sagen wir guten Seelen gemeinsam „Danke“. Annamaria Dumbrava (31) ist eine von ihnen.(Bild: Crepaz Franz)

„Herzensmenschen“ – also Freiwillige, die sich unermüdlich in den Dienst der guten Sache stellen, suchen die „Krone“ und das Freiwilligencenter NÖ derzeit.  Am Sonntag wird gemeinsam gefeiert. Für den heurigen Bewerb können noch bis 29. August Nominierungen abgegeben werden ...  

Annamaria Dumbrava aus Nöchling im Bezirk Melk ist ein gutes Beispiel für einen „Herzensmenschen“. Die 31-Jährige arbeitet in der Donau Lodge von Karin und Ernst Rosenberger in Ybbs.

Papa erlitt Schlaganfall
Die gebürtige Rumänin lebt seit ihrem 12. Lebensjahr in Österreich und ist die gute Seele der Donau Lodge und des Babenbergerhofs in Ybbs.Denn nicht nur, dass sie neben dem Beruf ihren Vater nach einem Schlaganfall pflegt, ist die sympathische Annamaria stets für alle da und hilft jeden und überall.

Helfen mit fünf Fremdsprachen
Unter anderem bäckt sie sehr gerne Torten auch für Freunde zu jeglichem Anlass! . Ein echter „Herzensmensch“. Sie ist außerdem immer da, wenn es ums Helfen beim Einkaufen geht – oder fungiert auch als Dolmetscherin bei Behördenwegen für ihre Kollegenschaft und Nachbarn, denn die junge Frau beherrscht insgesamt fünf (!) Fremdsprachen perfekt. Ein echter „Herzensmensch“ also!

Für den heurigen Bewerb kann noch bis 29. August nominiert werden! Für alle, denen es elektronisch zu kompliziert ist, gibt es heuer erstmals auch eine Info-Telefonnummer.

Info-Hotline: 0810 00 10 92, Nominierungen bis 29. August: www.krone.at/herzensmenschnoe

