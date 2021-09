„Kabarett am See“ in Oggau wegen Corona abgesagt

An diesem Wochenende hätte in Oggau am Neusiedler See das „Kabarett am See“ stattfinden sollen, das seit 2013 von Eventmanager Wolfgang Spah organisiert wird. Das Festival erfreut sich großer Beliebtheit und bringt jedes Jahr die größten Namen der heimischen Kleinkunstszene in den Ort. Heuer musste abgesagt werden.