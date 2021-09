LR Mattle: Offene Grenzen lebenswichtig

Untätigkeit regt Mattle auf

Mattle sprach auch den Mitarbeitermangel an, der viele Branchen betreffe, und plädierte für flexible Arbeitszeitmodelle. In Sachen Corona forderte er Zivilcourage, von Ungeimpften Solidarität einzufordern, der Gesellschaft gegenüber. Beim Transitthema übte Mattle Kritik an Bayern wegen der endlosen Diskussion über die Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel. „Das regt mich auf!“