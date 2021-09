Die sieben häufigsten Tricks der Telefonbetrüger

Mit Belohnungen und Gewinnen locken

Gewinnchancen in Aussicht zu stellen, ist laut Wrobel eine häufig angewandte Praxis von Telefonbetrügern. Anrufer stellen häufig einen Lottogewinn in Aussicht, unter der Bedingung, dass eine geringe Registrierungsgebühr abzugeben ist. Dieser vermeintliche Gewinn lasse die Anzahlung im Verhältnis sehr klein erscheinen, weshalb viele Betroffene freiwillig die Gebühr zahlten, in der Hoffnung, danach große Geldsummen im eigenen Kontoeingang verzeichnen zu können, so der Experte.