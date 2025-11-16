Bootsunglück vor Kalifornien fordert mehrere Tote

Das Boot war in der Nacht auf Samstag in der Nähe von Imperial Beach gekentert. Der US-Küstenort liegt südlich von San Diego nahe an der US-mexikanischen Grenze. Die Behörden vermuten Menschenschmuggel. Mehrere Überlebende hätten angegeben, sie seien Mexikaner, teilte die Küstenwache mit. Eine unverletzt gebliebene Person wurde der Einwanderungsbehörde übergeben. Am Samstag wurde die Suche nach weiteren möglichen Opfern der Havarie fortgesetzt.