Österreich bei Impffortschritt weit hinten

Während man in Österreich auf die neuen Corona-Verordnungen wartet, die bereits am Mittwoch gelten sollen, kehrt in Dänemark und Schweden langsam wieder Normalität ein. Wenn man auf den Impffortschritt dieser Länder blickt, findet man die Erklärung für diese wiedereingeführten Freiheiten: Beide Länder haben bei den Immunisierungen die Nase vorne - und dementsprechend weniger Infektionen zu verzeichnen.