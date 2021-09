Corona-Impfung hat rund 2200 Todesfälle verhindert

„Sie sind eindeutig der Gamechanger, auch wenn ein oberösterreichischer Landesrat, der ohne Intensivstation an Covid gestorben wäre, das Gegenteil behauptet - und zwar, weil die Impfungen nicht nur Todesfälle verhindern, sondern in der Regel auch schwere Verläufe“, betont Loacker. Er fordert die Regierung auf, mehr für eine höhere Durchimpfung zu unternehmen, und kritisiert die im Westeuropavergleich niedrige Durchimpfung in Österreich.