Bundesländer: Mit Aktionen gegen die Impfmüdigkeit

In Niederösterreich werden Gemeinden, in denen die Quote im Vergleich zu den anderen niedrig ist, vorrangig mit niederschwelligen Angeboten (Pop-up-Impfung und mobile Impfteams) versorgt, teilten Landeshauptmannstellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königberger-Ludwig (SPÖ) auf Anfrage mit. In Wiener Neustadt blieb eine Aktion ohne Anmeldung für Unter-30-Jährige am vergangenen Wochenende mit 660 verabreichten Injektionen unter den Erwartungen, deshalb wird das Angebot am 7. und 8. August auf alle Altersgruppen ausgeweitet. Spontanes Impfen ohne Termin ist laut der Webseite von Notruf NÖ in den kommenden Tagen beispielsweise auch in Gmünd, Melk, Krems, Hollabrunn, Mistelbach, Amstetten und Tulln möglich.