Kaum noch Erst-Stiche: Impfmotivation am Boden!

In Österreich sind in der vergangenen Woche so wenige Corona-Impfungen durchgeführt worden wie seit Ende Jänner nicht mehr. Die Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigen 91.278 Impfungen. In der ersten Februarwoche waren es 97.353. Herrschte damals noch Impfstoffmangel, ist der Grund für die geringen Zahlen nun die mangelnde Impfbereitschaft. In Vorarlberg stand für Sonntag überhaupt nur eine einzige Impfung im Impfregister - ein Zweitstich. Die Apothekerkammer appelliert, „der Impf-Schnecke den Turbo einzubauen“.