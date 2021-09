Von Laer: Noch Million Geimpfte für Pandemie-Ende

Am Mittwoch beginnt der in der Vorwoche angekündigte Stufenplan für den Corona-Herbst. Doch laut der Virologin Dorothee von Laer könnte man bald von diesem wieder Abstand nehmen, wenn sich noch in den nächsten Wochen eine Million Menschen in Österreich impfen lassen. Dann könnte man wie in Dänemark die Epidemie für beendet erklären.